Le Farmacie comunali di Cerveteri cercano un farmacista collaboratore, un infermiere e un fisioterapista

Candidature entro le ore 15:00 di martedì 30 settembre

Le Farmacie comunali di Cerveteri aprono le porte a nuove figure professionali. Sono infatti disponibili tre posizioni: farmacista collaboratore, infermiere e fisioterapista. La documentazione completa per partecipare ai bandi è consultabile sul sito della Multiservizi Caerite spa, società municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri.

“Proseguono le attività della nostra Amministrazione comunale e della Multiservizi Caerite per migliorare ed incrementare l’offerta al cittadino attraverso le nostre Farmacie comunali – dichiara la Sindaca Elena Gubetti – In un contesto come quello attuale, segnato anche dalla chiusura del Punto di Primo Intervento sulla via Aurelia, è fondamentale rafforzare la sanità territoriale. Lo stiamo facendo anche grazie all’apertura della sesta farmacia comunale, avvenuta lo scorso luglio in Via Fontana Morella, che sin dai primi giorni è diventata un punto di riferimento importante per Cerenova e per l’intero territorio”.

“L’inserimento di queste tre figure – prosegue la Sindaca – va proprio in questa direzione: fare delle Farmacie comunali non solo luoghi dove acquistare medicinali, ma veri e propri presidi di assistenza, informazione e prevenzione. Invito gli interessati a consultare i bandi e a presentare domanda. Ringrazio tutto il personale della Multiservizi Caerite e delle Farmacie comunali per l’impegno costante e per la dedizione con cui quotidianamente si prendono cura della nostra comunità”.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 15:00 di martedì 30 settembre. Le domande si potranno presentare a mano, presso gli Uffici della Multiservizi Caerite (Vicolo Maresciallo Sollazzi n.3, Cerveteri) oppure tramite PEC all’indirizzo [email protected].