Il C.P.I.A. “Giuseppe Foti” a Ladispoli: una seconda occasione per crescere, studiare e costruire il proprio futuro

Ladispoli ha una risorsa preziosa che molti cittadini ancora non conoscono: il C.P.I.A. “Giuseppe Foti” – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – interprovinciale Viterbo-Roma, una scuola pubblica, gratuita, aperta a tutti gli adulti ed anche ai giovani che abbiano compiuto almeno 16 anni, con una delle sue sedi proprio nel cuore della città. La scuola è aperta a tutta la popolazione, italiana e straniera, che desidera concludere il proprio percorso di formazione o migliorare le proprie competenze per investire nel proprio futuro.

Cos’è un C.P.I.A.?

Il C.P.I.A. è una scuola statale, parte integrante del sistema pubblico di istruzione, composta da docenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), dedicata alla formazione degli adulti e dei giovani che, per qualsiasi motivo, hanno interrotto il loro percorso scolastico o desiderano migliorare le proprie competenze personali e professionali.

È una seconda possibilità concreta ed accessibile per chi vuole ottenere un diploma, imparare l’italiano, migliorare le proprie competenze digitali o linguistiche e, più in generale, rafforzare il proprio inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Cosa offre il C.P.I.A. di Ladispoli?

La sede di Ladispoli del C.P.I.A. “G. Foti” (precedentemente Centro Territoriale Permanente CTP) è presente sul territorio di Ladispoli da molti anni ed offre una vasta gamma di corsi pensati per rispondere alle esigenze reali della popolazione:

Corsi di Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana con rilascio della certificazione linguistica A2, necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno.

Corsi di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media), con possibilità di conseguire il diploma italiano di scuola secondaria di I grado, utile anche per i cittadini stranieri per la domanda di cittadinanza italiana.

Corsi dedicati al recupero delle scuole superiori, con rilascio della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e la

possibilità di conseguire il diploma di scuola secondaria di II grado degli istituti professionali e degli istituti tecnici. Infatti Il C.P.I.A. è in rete con numerosi Istituti di istruzione superiore del territorio, offrendo agli studenti la possibilità concreta di completare il proprio percorso di istruzione, spesso interrotto troppo presto.

Il C.P.I.A. attiva durante l’anno anche iniziative di ampliamento dell’offerta formativa che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, offrendo corsi integrati di istruzione. Durante ogni anno scolastico vengono attivati corsi di lingua inglese, per chi vuole acquisire competenze linguistiche utili nella vita quotidiana o lavorativa e corsi di alfabetizzazione digitale (informatica base), fondamentali per chi desidera familiarizzare con l’uso del computer, della posta elettronica e dei principali strumenti digitali. Inoltre prevede, in risposta alle richieste dell’utenza, l’attivazione di corsi di formazione e potenziamento delle competenze linguistiche e STEM grazie alla sua adesione ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Unione europea (UE).

Il C.P.I.A. “Giuseppe Foti” a Ladispoli: una seconda occasione per crescere, studiare e costruire il proprio futuro

Una scuola su misura, per tutti

Il C.P.I.A. di Ladispoli ha negli anni costruito una fitta rete di contatti con le comunità locali e stipula convenzioni con numerose realtà del territorio. Si distingue infatti per il suo ambiente accogliente, multiculturale e multilinguistico, dove studenti di ogni età, nazionalità, religione e percorso di vita trovano ascolto, rispetto e supporto. Ogni percorso formativo è personalizzato attraverso la definizione di un PFI – Patto Formativo Individuale, che consente di adattare l’itinerario di studio alle competenze pregresse, agli obiettivi e alle esigenze di ciascuno. La didattica è flessibile, pensata per chi lavora o ha una famiglia: le lezioni si svolgono anche in orario pomeridiano e serale, con formule che permettono di conciliare studio, lavoro e impegni personali.

Un’opportunità da non perdere

Non è mai troppo tardi per imparare, migliorarsi o ricominciare. Iscriversi al C.P.I.A. “Giuseppe Foti” significa dare valore al proprio tempo, alla propria voglia di riscatto, alla propria dignità. Che si tratti di riprendere gli studi interrotti, di imparare la lingua italiana, di accedere a nuove opportunità lavorative o semplicemente di non sentirsi più esclusi, il C.P.I.A. di Ladispoli è qui, pronto ad accogliere tutti.

Per informazioni, iscrizioni o per fissare un colloquio orientativo:

C.P.I.A. “Giuseppe Foti” Interprovinciale Viterbo-Roma, presso i locali dell’I.S.I.S. “G. Di Vittorio”. Via Yvon De Begnac, 6 – Ladispoli – (RM), 00055 Ladispoli

Orari flessibili, corsi serali disponibili.

Per conoscere gli orari di erogazione dei corsi e le modalità di ricevimento, contattare la Segreteria.

Contatti: +39 06 9785 9443, https://www.cpiafotiviterbo.edu.it/ Email: [email protected], [email protected]