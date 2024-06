Non solo i campionati europei di calcio quest’estate, ma anche quelli FIMBA di Basket “Maxi” riservati agli atleti e atlete “over” di ogni età, dai 40 agli 80 anni.

Le Dinamo Women a Pesaro per il Campionato Europeo Maxi Basket –

Una vera kermesse sportiva internazionale quella iniziata questa settimana a Pesaro e che terminerà domenica prossima 30 giugno, dove a vincere è lo spirito indomito di tanti uomini e donne, che sono un vero esempio di vita da seguire per tutti i giovani e giovanissimi atleti di ogni disciplina e livello, dagli amatori ai professionisti.

Una delle squadre italiane in competizione nella categoria “Over 50” e’ formata dalle “ragazze” che questo inverno, proprio in preparazione di questi Europei, hanno tutte partecipato al campionato CSI Open Femminile qui a Ladispoli nelle fila della Pallacanestro Dinamo.

Delle vere e proprie super eroine, come la Wonder Woman americana della DC Comics, con dei super poteri che sono però proprio quelli che servono nella vita di tutti i giorni: resilienza, grinta, tenacia, disciplina, e l’ultimo più importante di tutti: la voglia e la capacità di non mollare mai.

Questo l’augurio del Presidente Dinamo Ladispoli, Luigi Fois: “Facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Capitana Gianna Gigliesi, ai coach Marco Frisciotti e Massimo Montesi e a tutta la squadra per questa bellissima avventura; hanno già giocato contro le parità di Ungheria e Slovacchia, perdendo purtroppo, domani incontreranno la selezione del Regno Unito, ma mai come in questo caso è vero il detto che “comunque vada sarà un successo!”. Europeo per europeo, calcio per basket, sono certo che se qualcuno dei nostri super pagati professionisti del pallone avesse anche solo la metà della grinta e della voglia di queste giocatrici, il viatico in Germania della nazionale più seguita in Italia da Tv, giornali e social, sarebbe molto più entusiasmante e vincente di quanto è stato finora… Viva tutti quelli che fanno sport solo per sport, solo per passione, in modo semplice, pulito, trasparente, e soprattutto divertendosi e divertendo”.