Le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Lazio, Zingaretti: ”Entro 3 settimane mi dimetto”

Il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato che darà le sue dimissioni entro tre settimane, tempo necessario per andare in consiglio e presentare il collegato in bilancio approvato in giunta.

Come riporta l’intervista de Il Messaggero, il neo eletto alla Camera dei deputati per il Pd ha riferito: “Chiusa una stagione come quella di cui stiamo discutendo si chiude un decennio di legislatura e si aprirà il periodo che ci porterà al voto, a quel punto la forbice credibile per le elezioni sarà tra il 18 dicembre e fine gennaio. Ma deciderà l’alleanza e il Consiglio”.