Share Pin 2 Condivisioni

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio

Lazio, Califano: ”Chiesto consiglio regionale straordinario su Alitalia”

“Ho inviato al presidente Buschini una richiesta ufficiale per convocare un consiglio straordinario su Alitalia.

Le dichiarazioni del Ministro Giorgetti alla Commissione Trasporti della Camera sulla nuova compagnia di bandiera di qualche giorno fa sono allarmanti e non possono non preoccuparci.

Parliamo di un asset strategico, di migliaia e migliaia di famiglie coinvolte in un piano che, continuo a ripeterlo, è miope e totalmente fallimentare.

In tal senso non posso che apprendere con soddisfazione della lettera inviata al Governo dagli assessori regionali Orneli, Di Berardino e Alessandri.

Lo sottolineo ancora una volta, fino allo sfinimento: Alitalia va rilanciata e non depauperata. Basta con la storiella, ormai smentita, che siano i dipendenti la causa del declino della compagnia.

Noi non vogliamo né scivoli né ammortizzatori come ha proposto la Lega. Noi vogliamo la salvaguardia dei posti di lavoro e un progetto a lungo termine. Vogliamo investimenti sui voli a lungo raggio, riportare ‘in house’ asset importanti come la manutenzione dei motori.

Vogliamo un’Alitalia forte, competitiva e non una piccola compagnia regionale fagocitata da quei competitor che al contrario dovrebbe ‘combattere’ con progetti lungimiranti”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano