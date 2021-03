Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: ”La Città non dimentica”

Santa Marinella ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine

“A distanza di 77 anni Santa Marinella non scorda e commemora con commozione l’eccidio delle Fosse Ardeatine che ha costituito una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese.

I valori del rispetto della vita, della libertà e del rispetto, valori che devono essere preservati come un bene inestimabile e mai dati per scontati, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti.

Vogliamo ricordare che uno dei primi atti che fece il Sindaco, dott. Silvio Caratelli fu quello di intitolare una via della nostra cittadina a Michele Di Veroli, il quindicenne martire più giovane del brutale eccidio nazifascista”.

In una nota il Sindaco Pietro Tidei