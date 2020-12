Share Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto via social il Presidente della Regione Nicola Zingaretti

Lazio, atterrato oggi a Fiumicino da New York il primo volo Covid-tested –

“Stamattina è atterrato a Fiumicino da New York il primo volo Covid-tested. In cosa consiste? I passeggeri entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico e ne effettuano un altro dopo lo sbarco presso le strutture di test rapido allestite da Aeroporti di Roma: Fiumicino – Ciampino insieme alla Regione Lazio. È un salto nel futuro per l’Italia che fa da apripista. Questo volo rappresenta un modo per non perdere la fiducia. In attesa della diffusione del vaccino, si può riprendere a vivere e guardare al futuro nel rispetto delle regole. Vedremo con lo INMI Spallanzani e il Governo come continuare su questa strada e, se questa innovazione funzionerà, come diffonderla, Una sperimentazione straordinaria che riaccende una speranza per il traffico aereo, per la mobilità e per l’economia.” Lo rende noto via social il Presidente della Regione Nicola Zingaretti.