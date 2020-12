Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, cittadini segnalano disagi in via di Gricciano a seguito del maltempo –

Cerveteri, disagi a via di Gricciano a seguito del maltempo. La segnalazione giunge dai residenti del luogo che così commentano i fatti accaduti in queste ore: “Purtroppo a seguito di ogni evento atmosferico intenso, sulla strada di via di Gricciano si verificano puntualmente innumerevoli disagi e nonostante le numerose segnalazioni fatte al Comune nulla è stato fatto al riguardo.

“I residenti ringraziano – prosegue la segnalazione – l’istituzione municipale perché la strada in questione è stata nuovamente asfaltata e per di più periodicamente si registra il passaggio degli operai comunali addetti al taglio dell’erba cresciuta presente a bordo strada”.

“A causa dei canali di scolo ostruiti da terra – puntualizza la nota -, erbacce e rifiuti, la scarsa manutenzione dei Fossi però causa in ogni occasione di pioggia forte versamento sulla carreggiata di detriti e acqua creando situazioni di pericolo per la circolazione. Sempre in riferimento al percorso indicato, vi è un tratto apprezzato ad un certo punto da un torrente ed in prossimità del ponte ci sono accumuli di detriti portati dall’acqua. Poco tempo fa una macchina è rimasta impantanata in quella zona e per un puro caso si è evitata una tragedia.”

“I residenti della zona e coloro che transitano in questa via – conclude la segnalazione – sono stanchi di vivere questa situazione di disagio. Basterebbe che il Comune provvedesse a fare la sua parte e che le autorità competenti provvedessero a far fronte dando mandato ai proprietari dei terreni frontisti alla strada di pulire i canali di scolo. Si risolverebbe così il disagio una volta per tutte, dato il fatto che ancora una volta i cittadini di Cerveteri che abitano in campagna si sentono abbandonati.