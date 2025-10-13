Bus sostitutivi e variazioni per i treni Roma–Pisa, Roma–Grosseto e Roma–Montalto. RFI: “Interventi necessari per migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura”

Lavori sulla linea FL5: interrotta la circolazione tra Civitavecchia e Orbetello dal 15 al 19 ottobre –

Da mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 23:30 fino a domenica 19 ottobre alle ore 23:30, la circolazione ferroviaria sulla linea FL5 Roma–Pisa sarà interrotta nel tratto compreso tra Civitavecchia e Orbetello per consentire l’esecuzione di lavori programmati sull’infrastruttura.

Durante l’intervento, previsto da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), saranno in vigore modifiche significative al servizio che interesseranno sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza. In particolare, subiranno variazioni o cancellazioni i collegamenti:

RV Roma – Pisa e ritorno

R Roma – Grosseto e ritorno

R Roma – Montalto di Castro e ritorno

Tutti i treni a lunga percorrenza che transitano nel tratto interessato

Per garantire la mobilità dei viaggiatori, saranno istituiti bus sostitutivi tra Civitavecchia e Capalbio, con fermate intermedie nelle principali stazioni della tratta.

RFI precisa che alcune modifiche potranno entrare in vigore anche nelle ore precedenti e successive all’interruzione, per consentire le operazioni di predisposizione e ripristino della linea.

Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione straordinaria volto a migliorare la sicurezza, la regolarità e la capacità della linea tirrenica, una delle principali arterie ferroviarie del Centro Italia.

I viaggiatori sono invitati a consultare i canali ufficiali di RFI e Trenitalia per verificare gli orari aggiornati e le modalità di sostituzione dei treni. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di RFI: www.rfi.it.

La nota di Trenitalia

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA PER LAVORI TRA CIVITAVECCHIA E ORBETELLO

dalle ore 23:30 del 15 alle ore 23:30 di 19 ottobre 2025

coinvolti alcuni treni del Regionale di Trenitalia della linea FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa, oltre ad alcune Frecce Roma-Genova via Civitavecchia e alcuni Intercity e Intercity Notte

Canali di acquisto aggiornati

Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dalle ore 23:30 di mercoledì 15 alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Frecce, Intecity e Intercity Notte subirà modifiche.

Alcuni treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa possono subire variazioni di orario e cancellazioni. Previste corse con bus tra Civitavecchia – Grosseto e viceversa e bus Civitavecchia – Montalto di Castro e viceversa.

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova via Civitavecchia sono soppressi. Alcuni collegamenti sono soppressi anche i giorni 15 e 20 ottobre.

I treni Intercity Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia e Salerno – Torino e i treni Intercity Notte Torino – Salerno/Reggio di Calabria sono deviati via Pisa – Firenze – Orte e subiscono modifiche di orario e soppressione di alcune fermate intermedie. Previsti bus sostitutivi per i treni Intercity e per alcuni treni Intercity Notte.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Inoltre, dal 20 ottobre fino al 13 dicembre 2025, il Gestore dell’Infrastruttura ha previsto dei rallentamenti per alcuni treni del Regionale sul medesimo tratto di linea tra Civitavecchia e Orbetello.

Rallentamenti anche per i treni Intercity Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia e Salerno – Torino che modificano l’orario anche con anticipi. I treni Intercity Notte Torino – Salerno nel periodo dal 20 ottobre al 13 dicembre possono subire modifiche di percorso con soppressione di alcune fermate intermedie e/o modifiche di orario.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

La nota di RFI

AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE TRA CIVITAVECCHIA E ORBETELLO

interruzione programmata dalle ore 23:30 del 15 alle ore 23:30 di 19 ottobre 2025

valore dei lavori quasi 8 milioni di euro

Dalle ore 23:30 di mercoledì 15 alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025 Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione programmata tra Civitavecchia e Orbetello sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa.

Le attività in programma riguardano il rinnovo di diversi deviatoi nella stazione di Montalto di Castro e il varo di un nuovo ponte tra le stazioni di Tarquinia e Civitavecchia. Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione dell’attuale ponte ad arco in muratura con una nuova struttura scatolare in cemento armato, già realizzata al di fuori della sede ferroviaria.

L’opera sarà collocata nella sua posizione definitiva attraverso un sistema di cilindri idraulici (dispositivi meccanici capaci di generare una forza molto elevata grazie alla pressione di un fluido oleoso) che consentiranno di spingerla progressivamente al di sotto del binario.

Completata questa fase, si procederà con la realizzazione delle opere complementari e il ripristino della sede ferroviaria, oltre alla sistemazione dell’area adiacente per riportarla allo stato originario.

I lavori, del valore complessivo di quasi 8 milioni di euro, comporteranno modifiche della circolazione ferroviaria per i treni tra Civitavecchia e Orbetello.

I cantieri vedranno impegnate 70 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.