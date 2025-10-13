Nessun ferito, ma tanta paura: l’ordigno metallico proiettato per oltre cento metri dopo la deflagrazione

Esplosione in un cantiere ATAC su via Prenestina: bombola di ossigeno distrugge un'auto in sosta

Momenti di paura nella mattinata di oggi in via Prenestina, all’incrocio con via Palmiro Togliatti, dove una bombola di ossigeno è esplosa all’interno di un cantiere ATAC impegnato nei lavori di manutenzione della rete tranviaria.

L’esplosione, avvenuta per cause ancora in corso di accertamento, ha scosso l’intera area del cantiere. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma la potenza della deflagrazione è stata tale da scagliare la bombola a circa 100-150 metri di distanza, fino a colpire un’autovettura in sosta.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco della squadra Tuscolano 2 (12/A), inviati dalla Sala Operativa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e alla verifica di eventuali altre bombole o materiali pericolosi presenti.

La circolazione lungo via Prenestina ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di bonifica e i rilievi di rito.

Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dell’incidente e le condizioni di sicurezza del cantiere al momento dell’esplosione.