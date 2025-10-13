Sconfitte esterne per i verdeblù, ma tanti giovanissimi hanno fatto il loro esordio nella categoria

Partono in salita in Campionati di Serie C della RIM Sport Cerveteri che, nel weekend, sono usciti sconfitti dai rispettivi impegni. Tuttavia, entrambe le squadre hanno schierato in campo tanti giovani che, alle loro prime esperienze nella categoria, hanno tenuto testa ad avversari più esperti.

Nel Girone A di Serie C Femminile, le verdeblù hanno lottato per 4 set contro la Sempione Pallavolo e il match ha visto l’esordio di Valentina Mundula classe 2011, schierata in momenti difficili e che ha messo a referto una buona prestazione. Partenza da titolare per Alessia Gullo, classe 2008 e prodotto del vivaio RIM. “La prima è sempre una partita molto tesa – ha commentato coach Miliante Ribeiro – e noi abbiamo sbagliato troppe battute che non ci hanno permesso di tenere alta la pressione. Giocavamo con una squadra di livello e quindi, dal mio punto di vista, non è andata male. Ci siamo espresse bene su diversi fondamentali, ma bisogna trovare qualcosa in più dal punto di vista della stabilità. In settimana lavoreremo su questo per arrivare pronti già al prossimo weekend”.

Volley, luci e ombre per le Serie C di Cerveteri

Più netta la sconfitta della squadra di coach Cataldi che, alla vigilia, si è ritrovata senza 2 dei suoi centrali e privata di uno dei suoi opposti. Il risultato non lascia spazio ad interpretazioni, 3 a 0 in favore di Casal Bertone. “Visto il risultato non dovrei essere soddisfatto – ha dichiarato il coach nel post gara – invece posso dire che abbiamo incontrato una squadra candidata al passaggio e comunque esperta. Considerando le assenze, abbiamo tenuto botta per larghi tratti e ho visto scendere in campo una squadra in cui tutti hanno cercato di aiutarsi a vicenda. Ci siamo confrontati con schemi diversi rispetto al solito e siamo fiduciosi che i ragazzi possano recuperare già per il prossimo impegno. Speriamo di avere presto una normalità di squadre perché il campionato è duro. Noi siamo pronti”.

I parziali delle gare

Femminile:You&Web Sempione VS Rim Sport Cerveteri 3-1 (25-22; 22-25; 25-16; 25-21)

Maschile:Pol. Casal Bertone VS Rim Sport Cerveteri 3-0 (25-18; 25-21; 25-18)