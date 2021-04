Share Pin 2 Condivisioni

Lavori strada Sasso Manziana, anche domani garantita percorrenza seppur alternata –

“Torno ad aggiornarvi sul cantiere in corso dal km. 6 al km. 10.500 sulla statale Sasso Manziana. Anche per la giornata di domani, mercoledì 28 aprile sarà garantita la percorrenza delle automobili seppur a corsie alternate. Al fine di ridurre quanto più possibile i disagi alla viabilità siamo in continuo contatto con Città Metropolitana per garantire sempre l’apertura al traffico di almeno una corsia. Ovviamente, raccomando a tutti la massima prudenza in prossimità dei cantieri, anche a tutela degli operai impiegati sul posto.”

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci