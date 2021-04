Share Pin 2 Condivisioni

Andreassi e Piazzoni: “Buon lavoro a Marietta Tidei e Luciano Nobili indicati coordinatori regionali di Italia Viva” –

“Buon lavoro a Marietta Tidei e Luciano Nobili, appena indicati da Ettore Rosato e Teresa Bellanova, quali coordinatori regionali di Italia Viva”. Così in una nota Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, Coordinatori del partito di Matteo Renzi in Provincia di Roma. “La nascita di un coordinamento regionale rappresenta un passo avanti importante, per un sempre maggiore radicamento del partito sui territori, con la consueta attenzione alla parità uomo donna che ci contraddistingue. Con Marietta e Luciano, avremo due punti di riferimento, appassionati e competenti, con cui collaborare in piena sintonia verso le sfide che ci attendono sin dalle prossime elezioni amministrative”. Concludono Andreassi e Piazzoni.