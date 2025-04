L’atleta ceretano, Francesco De Santis, ha polverizzato il record italiano Under 20 sui 500 metri

A dicembre dell’anno scorso, il record italiano Under 20 sui 500 metri gli era sfuggito per un soffio. Ma Francesco De Santis, allenato con grande passione e competenza da Loredana Ricci, non poteva fallire per due volte lo stesso obiettivo. Ieri, nello stadio Guidobaldi di Rieti, Francesco De Santis ha polverizzato il precedente record italiano, stabilito da Francesco Pernici nel 2022.

Il cronometro si è fermato su uno strepitoso 1.00.83. Quasi un secondo in meno del record precedente.

Francesco De Santis, con questo record nazionale, si è dimostrato ancora una volta un atleta eccezionale. Un talento sportivo che cresce di mese in mese. E, soprattutto, ha riempito di nuovo di orgoglio i cuori di tutta Cerveteri. Non ci resta che aspettare la prossima vittoria e il prossimo record. Grazie Francesco.