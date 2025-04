Santa Marinella all’ottavo posto a livello regionale e centesima nel nazionale

Nel 2023, il reddito medio dei cittadini di Cerveteri è stato maggiore di quello dei contribuenti di Ladispoli – di Giovanni Zucconi

Nel 2023, il reddito medio dei cittadini di Cerveteri è stato maggiore di quello dei contribuenti di Ladispoli

Qualche giorno fa, il Ministero dell’Economia ha pubblicato i dati dei redditi degli Italiani relativi al 2023. O, per essere più precisi, i dati dei redditi DICHIARATI dagli Italiani nel 2023.

In media, i 42,6 milioni di contribuenti hanno dichiarato, nel 2023, 23.950 euro lordi, circa 1.150 euro in più rispetto all’anno prima. In termini nominali, cioè senza tenere conto dell’inflazione, c’è stato un aumento del reddito medio degli Italiani del 5 per cento. Ma se si tiene conto dell’aumento dei prezzi, il reddito dichiarato è sceso in media di 90 euro. Cioè, lo -0,4 per cento.

Questi i dati medi nazionali. Ma quali sono stati i redditi dichiarati nel nostro comprensorio? Chi è mediamente più ricca? Ladispoli o Cerveteri? Bracciano o Santa Marinella? Fiumicino o Civitavecchia? Naturalmente, lo ricordiamo per l’ennesima volta, stiamo parlando del dichiarato, e non del reddito effettivo.

Provate a fare mentalmente qualche ipotesi. Vedrete che, oltre a delle conferme scontate, ci saranno anche delle sorprese. Pronti?

Proviamo a leggere la classifica ristretta alla regione Lazio. Senza considerare la più dispersiva classifica nazionale. Quale è il comune laziale con il reddito medio più alto di tutto il Lazio? È Grottaferrata, con un reddito medio di 30.772 euro. Ben 6.822 euro in più della media nazionale. Al secondo posto si piazza Roma, con un reddito medio di 30.280 euro.

Nel 2023, il reddito medio dei cittadini di Cerveteri è stato maggiore di quello dei contribuenti di Ladispoli

Ma veniamo ai Comuni che più ci interessano. All’ottavo, al nono e al decimo si piazzano Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano. Con, rispettivamente, redditi medi di 25.213 euro, 25.038 euro e 24.915 euro.

Poi ci sono Ladispoli e Cerveteri? No, ancora no. Prima di loro si piazzano Bracciano, Civitavecchia, Fiumicino, Anguillara Sabazia e Campagnano di Roma.

Poi è finalmente il turno di Cerveteri, con un reddito medio di 22.066 euro. Con 1.884 euro in meno della media nazionale. Non è proprio un risultato invidiabile. Anche considerando che Cerveteri si trova al 60-esimo posto nel Lazio e al 1.223-esimo posto a livello nazionale.

E Ladispoli? La troviamo ancora più giù. Dopo Tarquinia, Bassano Romano, Canale Monterano, Barbarano Romano e Oriolo Romano. La troviamo al 95-esimo posto nel Lazio e al 1.896-esimo posto a livello nazionale. Con un reddito medio pari a 21.151 euro. Con 2.799 euro in meno della media nazionale.

Per comodità dei lettori, riportiamo una tabella riassuntiva di quanto abbiamo scritto: