Intervenuta un’autoscala per raggiungere il terzo piano di una villetta

Malore in via dei tirreni, intervengono i Vigili del Fuoco –

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un malore al terzo piano di una palazzina in Via dei Tirreni a Marina di Cerveteri. A rendere noto l’intervento, un cittadino della località che ha fornito anche una fotografia dell’operazione di recupero.

Sul posto è stata usata un’autoscala per raggiungere la persona in difficoltà: il tutto è avvenuto dopo le 14:30.

La persona è stata poi affidata al personale del 118. Presenti anche i Carabinieri.

(Foto fornita)