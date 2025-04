A bordo il Presidente Trump e sua moglie Melania, intervenuti ai funerali di Papa Francesco

L’Air Force One vola sopra Cerveteri e Ladispoli –

Il funerale di Papa Francesco è stato caratterizzato da una macchina organizzativa imponente, sotto tanti punti di vista, soprattutto per la presenza di molti Capi di Stato e rappresentanti di nazioni straniere confluiti in poche ore in una Capitale già invasa di pellegrini per l’anno santo in corso.

Gli occhi erano inevitabilmente puntati sulla presenza soprattutto di Donald Trump, giunto a Roma, ieri con la moglie Melania che, tra l’altro, festeggiava il suo compleanno.

Compleanno che è stato festeggiato in volo, a bordo del famoso Air Force One, l’aereo presidenziale dell’aeronautica statunitense.

Un Boing 747 dalla caratteristica livrea bianca e blu con le insegne degli USA.

Questo iconico aereo è giunto alla fine a Fiumicino dove per ragioni di sicurezza gli era stata dedicata praticamente l’intera area cargo dell’aeroporto Leonardo da Vinci.

Oggi quello stesso aereo, probabilmente sempre per motivi di sicurezza, ha sorvolato i cieli della provincia nord di Roma, passando sopra le teste degli abitanti di Cerveteri e Ladispoli.

L’Air Force One era ovviamente scortato da caccia americani.

Vari aeroplani hanno ricevuto la dicitura di Air Force One: il modello che viene impiegato dal 1990 è il Boing 747 in vari allestimenti speciali, dotati anche di sistemi contro l’uso di impulsi elettromagnetici.

Nel 2023 è stato annunciata la sostituzione con un nuovo 747-8l per sostituire, dopo vent’anni, il velivolo precedente.