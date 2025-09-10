L’associazione Scuolambiente presenta la sua proposta formativa per l’anno scolastico 2025 2026 –

Come ogni l’Associazione Scuolambiente si prepara per portare la proposta formativa negli Istituti Comprensivi del territorio. “Quest’anno abbiamo voluto rendere i nostri interventi più flessibili e molto accattivanti, adatti alle esigenze dei ragazzi e di una scuola in continuo cambiamento, sottoposta a molteplici sollecitazionie impegni.” Spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “Così abbiamo articolato le nostre proposte in modo innovativo e stimolante, mantenendo alcuni progetti “storici” che hanno sempre trovato riscontro presso gli studenti e gli insegnanti e inserendo una serie di giornate dedicate a temi di attualità sempre con una particolare attenzione al nostro territorio. Così avremo una serie di uscite e convegni sui diritti per l’Infanzia o sul volontariato o la consueta Festa dell’albero, solo per citarne alcune” L’associazione Scuolambiente ha poi mantenuto, come oramai da tradizione la collaborazione con le altre associazioni del territorio con le quali collabora oramai da molti anni. “Come nostra abitudine, e con grande piacere, abbiamo voluto mantenere la nostra rete di relazioni, amiamo collaborare e condividere le diverse specificità che producono ricchezza culturale e solidarietà. Vogliamo dunque augurare un buon anno scolastico a tutti i ragazzi, i docenti e a tutto il personale della scuola e con la certezza che condivideremo anche quest’anno un pezzo di strada e vogliamo ringraziare i numerosi amici sostenitori che, come ogni anno, dimostrano fiducia nelle nostre iniziative e nei nostri progetti”.