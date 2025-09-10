Dubbi sui finanziamenti comunali: “Chiediamo trasparenza”

Campo di Mare e Piazza Prima Rosa: cittadini denunciano degrado e cantieri abbandonati –

Cresce il malcontento tra i residenti di Campo di Mare e Piazza Prima Rosa, che denunciano una situazione di degrado e cantieri abbandonati lungo il litorale. Una condizione che, a loro dire, contrasta nettamente con quanto dichiarato dal Comune in merito ai finanziamenti destinati allo sviluppo del territorio.

Secondo i cittadini, mentre l’amministrazione parla di risorse ottenute per la crescita e la riqualificazione, la realtà sarebbe ben diversa: lavori fermi da tempo, aree lasciate in stato di abbandono e nessun miglioramento tangibile nella vita quotidiana della comunità.

“La discrepanza tra le parole e i fatti è sotto gli occhi di tutti – scrivono i residenti in una nota inviata alla nostra redazione –. Vogliamo sapere dove vanno a finire i soldi pubblici, perché non si vedono interventi concreti e perché i cantieri restano fermi”.

Gli abitanti chiedono chiarezza e trasparenza sulla gestione dei fondi: quali progetti sono stati avviati, quali risultati hanno prodotto e perché le opere sembrano essersi arenate.

Un appello che punta a sollecitare l’attenzione delle istituzioni e ad accendere i riflettori su una vicenda che, a detta dei residenti, “non può più essere ignorata”.

La comunità attende ora risposte ufficiali e soprattutto segnali concreti di intervento sul territorio.