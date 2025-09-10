 
Cerveteri passa il turno di coppa, mister Ferretti con la mente verso Tolfa e il derby con il Ladispoli: “Siamo pronti, daremo cuore e anima per iniziare con il piede giusto”

10 Settembre 2025

Mister Ferretti

Il Cerveteri passa il turno di coppa Italia, dopo che il Santa Marinella aveva schierato un giocatore squalificato. Domenica, quindi, nessuna gara di ritorno, anche se i Cervi sosterranno una sgambatura con una squadra locale, per tenersi nella condizione giusta e puntare lo sguardo alle prime due giornate, il 21 settembre a Tolfa e il 28 il derby con il Ladispoli al Galli, per il quale si annuncia il pubblico delle grandi occasioni. “Sono due gare importanti, ma i tifosi mi stanno chiedendo che il regalo più bello è vincere sul Ladispoli. Loro grande squadra , non ci metteremo cuore a anima – ha riferito Ferretti”. I tifosi, intanto, con anticipo stanno organizzando la trasferta per la prima di campionato a Tolfa, dove si presenteranno in gran numero.