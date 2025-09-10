Cerveteri passa il turno di coppa, mister Ferretti con la mente verso Tolfa e il derby con il Ladispoli: ” Siamo pronti, daremo cuore e anima per iniziare con il piede giusto” –

Mister Ferretti

Il Cerveteri passa il turno di coppa Italia, dopo che il Santa Marinella aveva schierato un giocatore squalificato. Domenica, quindi, nessuna gara di ritorno, anche se i Cervi sosterranno una sgambatura con una squadra locale, per tenersi nella condizione giusta e puntare lo sguardo alle prime due giornate, il 21 settembre a Tolfa e il 28 il derby con il Ladispoli al Galli, per il quale si annuncia il pubblico delle grandi occasioni. “Sono due gare importanti, ma i tifosi mi stanno chiedendo che il regalo più bello è vincere sul Ladispoli. Loro grande squadra , non ci metteremo cuore a anima – ha riferito Ferretti”. I tifosi, intanto, con anticipo stanno organizzando la trasferta per la prima di campionato a Tolfa, dove si presenteranno in gran numero.