L’Asl Roma 4 esprime profondo cordoglio per la scomparsa della dottoressa Claudia Dezzi

L’Asl Roma 4 esprime profondo cordoglio per la scomparsa della dottoressa Claudia Dezzi

In una nota, l’Azienda Sanitaria Locale partecipa al dolore della famiglia e dei colleghi, sottolineando come la dottoressa Dezzi sia stata, nel tempo, un punto di riferimento non soltanto per le competenze e la dedizione al lavoro, ma soprattutto per il tratto umano, rispettoso e attento con cui ha saputo accogliere e prendersi cura delle persone.

Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta, l’Asl Roma 4 rivolge un pensiero di vicinanza e un saluto sentito in questo momento di lutto.