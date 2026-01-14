Ladispoli, domenica di sport e di commemorazione. Addio a Giuliano Falcioni, istruttore di autodifesa morto in moto sull’Aurelia

Sarà una partita che pesa per la classifica e, insieme, una serata dal profondo valore umano. Domenica 18 gennaio, alle ore 18, al PalaSorbo di Ladispoli, va in scena la sfida BKL Basket Ladispoli vs Lazio Basket. Una partita che sarà decisiva nella corsa ai playoff.

Ma il match sarà anche un momento di affettuosa memoria. Nell’intervallo, infatti, è previsto uno spazio dedicato al ricordo di Giuliano Falcioni, scomparso a Natale in un tragico incidente stradale. I promotori dell’iniziativa lo ricordano come una figura legata allo sport “vero”. Quello che unisce, che aiuta a crescere, che non lascia indietro nessuno. Giuliano aiutava i ragazzi, e stava vicino alle persone con disabilità. Sosteneva le donne attraverso la difesa personale. Con uno stile sempre discreto.

Alla commemorazione parteciperà anche la sorella di Giuliano Falcioni. Alla quale il Basket Ladispoli, con il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, consegnerà un pensiero e un ricordo. Con il supporto e l’affetto dei colleghi dell’ATAC, della curva e dei rappresentanti delle amministrazioni del territorio. Per un saluto che vuole essere l’abbraccio di tutta la comunità.

Poi la palla tornerà a rimbalzare, nel modo che, sottolineano gli organizzatori, sarebbe piaciuto anche a Giuliano: tifare, lottare su ogni possesso, spingere la squadra verso la vittoria e vivere lo sport in maniera sana, pulita, autentica. Perché, nell’idea che accompagna la serata, ricordare Giuliano significa continuare a credere in uno sport che educa, include e unisce.