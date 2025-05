L’Amerigo Vespucci a Civitavecchia: un’occasione imperdibile per ammirare la “nave più bella del mondo”

Preparati a vivere un’esperienza unica: l’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare Italiana, farà tappa nel porto di Civitavecchia nel 2025, portando con sé il fascino senza tempo di un vero simbolo della tradizione marittima italiana. Costruita nel 1931 a Castellammare di Stabia, questa imbarcazione storica tornerà a solcare le acque del Tirreno durante il suo tour 2025, con una tappa molto attesa nella cittadina laziale. L’attracco è previsto al Molo del Bicchiere, banchina 7, dove la nave rimarrà ormeggiata dal 28 maggio al 3 giugno.

Visite gratuite, ma con prenotazione obbligatoria

L’ingresso a bordo dell’Amerigo Vespucci è gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo. La prenotazione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito ufficiale: www.tourvespucci.it. È importante sottolineare che nessun altro canale o piattaforma è autorizzato a gestire le prenotazioni. Si consiglia di diffidare da eventuali proposte alternative, che potrebbero essere truffe o informazioni non ufficiali.

Accessibilità limitata: una sfida strutturale

A causa della sua struttura storica, l’imbarcazione presenta alcune limitazioni per quanto riguarda l’accessibilità. Purtroppo, non sono presenti dispositivi di salita facilitata per persone con problemi di deambulazione o che utilizzano sedie a rotelle. Questa restrizione è inevitabile, considerando l’importanza di preservare l’integrità originale del veliero.

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire

La visita all’Amerigo Vespucci rappresenta molto più di un semplice momento di svago: è un’occasione per riscoprire un patrimonio storico e culturale di grande valore, che ancora oggi naviga con orgoglio e stile inconfondibile. Un vero viaggio nel passato tra vele, ponti in legno e nodi marinari, che testimonia l’eccellenza italiana nella costruzione navale e nella formazione militare. Data la forte richiesta e i posti limitati, chi desidera salire a bordo dovrebbe affrettarsi: l’interesse è sempre molto alto!