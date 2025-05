Cerveteri SSD Dimensione Danza 2000 “Premio al Talento”

La scuola etrusca ha partecipato sabato 17 maggio 2025 nel Teatro Italia di Roma al concorso nazionale “Premio al talento”, ideato e diretto dalla maestra Luisa Signorelli, dedicato a solisti, passi a due e gruppi di allievi di scuole di danza e compagnie emergenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

La scuola ha partecipato con il Corso Diamante, nella categoria Baby, sezione Modern, formata da allieve risultate le più giovani della categoria, conquistando il secondo posto con la coreografia dell’insegnante Sara Ricci.

Hanno danzato: Flavia Ceripa, Viola Parroccini, Anastasia Faraglia, Andra Tudose, Emma Curti, Chiara Franza, Sofia Marro, Matilde Puglielli, Rebecca Pace, Camilla Iannotti.

Il Corso Smeraldo ha partecipato nella categoria Baby, sezione contemporaneo, ottenendo il primo posto con la coreografia dell’insegnante Silvia Mantovani, e il terzo posto con le coreografie di Silvia Mantovani ed Alessandra Ceripa.

Hanno danzato: Alessia Rossi, Greta Rinelli, Greta Pierantozzi, Matilde Tufi, Cecilia Mancini, Mia Cibelli, Emma Porcari, Asia Giorgetti, Rebecca Ercoletti, Irene Zamponi.

Ha completato l’eccellente prestazione della scuola il Corso Zaffiro nella categoria Junior, risultando prima classificata sezione Modern con la coreografia di Paola Tricerri, seconda classificata sezione Modern con la coreografia di Sara Della Vedova e seconda classificata sezione Contemporaneo con coreografia di Alessandra Ceripa.

Hanno danzato: Nicole Parroccini, Martina Paglioni, Emma Pentasuglia, Egle Sampaolesi, Benedetta Lotti, Giulia De Pace, Ginevra Rimoli, Serena Gliozzo, Chiara Proietti, Lorenzo Werich.

Di grande soddisfazione il commento della Direttrice Artistica Alessandra Ceripa che ha dichiarato: “Sono felicissima per i risultati ottenuti da gruppi formati da giovanissime appassionate della disciplina della danza. La mia soddisfazione è ancora più grande per aver visto premiate coreografie, oltre che della esperta e brava Paola Tricerri, anche dalle mie giovanissime insegnanti Silvia Ceripa, Sara Della Vedova e Sara Ricci, cresciute come danzatrici nella mia scuola ed oggi anche valide insegnanti.”

Un ringraziamento ai tanti genitori e parenti presenti in sala, tra i quali l’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini.