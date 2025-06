Per la settima volta dal 2018 l’aeroporto Leonardo da Vinci: lo ha decretato l’Airport Council International Europe

L’aeroporto di Fiumicino è il migliore d’Europa –

Il migliore tra gli scali oltre i 40 milioni di passeggeri ed è la settima volta dal 2018 che all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino viene attribuito questo riconoscimento dall’ Airport Council International Europe

Il conferimento è stato attribuito all’hub italiano nel corso della 35ª Assemblea generale dell’ente internazionale due giorni fa ad Atene.

Ogni anno vengono premiati con il “Best Airport Award” gli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali.

Le valutazioni sono state svolte da una giuria indipendente composta da 8 rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea.

Lo scalo laziale e principale hub della Capitale ha ottenuto il riconoscimento grazie alla certificata continua ricerca dell’eccellenza operativa, ma anche per l’impegno nella transizione ecologica, dopo l’installazione a gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo.

A queste motivazioni se ne aggiungono altre due: la gestione dei processi aeroportuali basati sui dati e il consolidamento nelle relazioni con gli stakeholder instituzionali.

Il Leonardo da Vinci, gestito da ADR, è salito così anche all’ottavo posto della Top 10 dei migliori aeroporti del mondo stilata da Skytrax.