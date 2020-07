Condividi Pin 0 Condivisioni

Un grande successo per la Protezione Civile cittadina

Ladispoli, Zingale e Burattini nuovi istruttori BLSD e PBLSD

Il Gruppo Comunale Protezione Civile di Ladispoli ha, ufficialmente, due istruttori di BLSD e dì PBLSD regolarmente iscritti nel Registro Regionale Istruttori ARES 118 della Regione Lazio.

I volontari Annalisa Burattini e Salvatore Zingale hanno, infatti, superato brillantemente il percorso formativo intrapreso con il Centro di Formazione n.204 del Nucleo Subacqueo Protezione Civile Cerveteri del Presidente Fabrizio Pierantozzi, che lo ha portati al conseguimento dell’importante qualifica insieme ad altri 6 colleghi del Nucleo Subacqueo.

Da oggi in poi i volontari della Protezione Civile Comunale di Ladispoli, e non solo, potranno essere formati come operatori BLSD/PBLSD direttamente dai loro colleghi istruttori.