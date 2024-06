Ladispoli, vivo per miracolo gattino lanciato fuori da un’automobile: ora in custodia alle Guardie Ecozoofile –

Triste storia, ma con un finale di speranza, quella avvenuta oggi a Ladispoli, che ha visto coinvolto un cucciolo di gatto.

“Lanciato dall’auto in corsa oggi in pieno centro a Ladispoli! – racconta Susanna Tedeschi, dal proprio profilo Facebook corredato di foto – Questa povera creatura é stata scaraventata fuori da un’automobile, così é stato testimoniato da tante persone sopraggiungente a soccorrerlo, il gattino é grave, ma é salvo solo grazie al tempestivo intervento di Desirè Nica che lo ha soccorso e alle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli che immediatamente lo hanno portato dal veterinario, dove si sta cercando di salvargli la vita! Il gattino é stato già soccorso e condotto immediatamente dal veterinario, quindi non scrivetemi per intervenire, perché é stato già portato dal veterinario! Ora non resta che pregare e mandare pensieri positivi per questa povera anima affinché sopravviva! La situazione é grave! Ma dobbiamo essere ottimisti! Invece è senza senza perdono e inqualificabile questo atto assassino di chi lo ha buttato fuori dall’auto! Spero che venga rintracciato l’autore del gesto questa carogna vigliacca! E spero che abbia una punizione esemplare per aver commesso simile accaduto!