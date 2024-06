Fabio Pregnolato saluta la Volley Ladispoli ed insegue la sua passione –

Dopo l’euforia dei giorni scorsi per la promozione dei ragazzi in Serie C, Martedì 4 Giugno, c’è stato un incontro tra il Consiglio Direttivo della Società ed il tecnico Fabio Pregnolato per iniziare a pianificare la prossima stagione agonistica.

Purtroppo dal confronto è emersa la volontà di Fabio di sospendere per il momento la sua attività di allenatore per rimettersi in gioco, ancora per qualche anno, come atleta.

Naturalmente la Volley Ladispoli è dispiaciuta di questa sua scelta, ma ne prende atto e nel ringraziarlo per la preziosa attività svolta in questi ultimi anni a Ladispoli augura a Fabio un grosso in bocca al lupo per i suoi nuovi obiettivi ed allo stesso tempo si è subito mossa per trovare al più presto un suo valido sostituto.