Ladispoli, Vannicola non si presenta al confronto con Izzo

Non si è presentato al confronto con il maresciallo Roberto Izzo e fissato dalla Procura di Civitavecchia, il tolfetano Davide Vannicola, indagato per calunnia nei confronti dell’ex comandante della caserma dei carabinieri di Ladispoli.

Il “pioniere” prima davanti ai media nazionali e successivamente davanti ai magistrati del tribunale di Civitavecchia aveva rilasciato dichiarazioni nelle quali parlava di confidenze che gli erano state fatte proprio da Izzo e relative all’omicidio di Marco Vannini.

Dichiarazioni che gli sono costate l’indagine per calunnia «perché, pur sapendolo innocente, con sommarie informazioni rese presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, incolpava falsamente Izzo del delitto di favoreggiamento nei confronti di Federico Ciontoli – scrive la Procura – In particolare, escusso innanzi al pubblico ministero, riferiva che Izzo gli aveva detto che a sparare a Marco Vannini era stato Federico Ciontoli e non Antonio e che quest’ultimo si era preso la colpa su suo suggerimento».

Il procuratore Vardaro e il pm Savalli avevano fissato così per ieri un confronto tra i due ma Vannicola, proprio come aveva anticipato nei giorni scorsi sui social, non si è presentato.

Ora molto probabilmente il pm potrebbe avanzare richiesta di rinvio a giudizio e sarà il gip a decidere.