Ladispoli, Urp: da lunedì 26 ottobre le nuove modalità di accesso

Da lunedì 26 ottobre le nuove modalità di accesso

“L’obiettivo è doppio: assicurare ai cittadini un servizio sempre più efficiente, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, previste dai provvedimenti del governo e della regione, a tutela dei cittadini, dei dipendenti comunali e delle società partecipate dal comune e dei volontari che contribuiscono alla gestione degli ingressi nel palazzetto comunale”.

Con queste parole l’assessore ai servizi ai Servizi anagrafici, Fiovo Bitti, ha annunciato che da lunedì 26 ottobre, tutte le prenotazioni relative ai servizi anagrafici saranno effettuate telefonicamente, chiamando i numeri diretti 0699231310 e 0699231291 o il numero verde 800513128 dell’Ufficio relazione con il pubblico. In alternativa, è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected].

“A partire da novembre, invece, l’anagrafe – ha proseguito Bitti – avrà un diverso orario di apertura al pubblico sulle due intere giornate del martedì e del giovedì, dalle 9 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Di conseguenza, gli appuntamenti già fissati nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì saranno riprogrammate, avendo l’accortezza di ridurre al minimo il disagio per i cittadini. Nel frattempo, l’amministrazione sta anche operando per rafforzare l’organico a disposizione dei servizi anagrafici e per potenziare i servizi digitali, in particolare sui cambi di residenza, per i quali, si ricorda, già ora è possibile inviare tutta la documentazione via posta elettronica certificata, avendo sempre l’accortezza di verificare la leggibilità dei documenti allegati”.

Da lunedì 26 ottobre l’Ufficio relazioni col pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30) potrà essere contattato esclusivamente telefonicamente chiamando i numeri diretti 0699231310 e 0699231291 o il numero verde 800513128 o per mail all’indirizzo [email protected].