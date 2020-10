Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando: “Pascucci in preda al delirio di onnipotenza”

Share Pin 0 Condivisioni

“Pascucci in preda al delirio di onnipotenza”

“La piena emergenza Covid , con le strade colabrodo, con la vergognosa situazione che non sappiamo più dove seppellire i defunti , le scuole senza i principali requisiti di sicurezza , l’acqua che fuoriesce da molte strade del territorio con perdite che creano indiscriminati aumenti in bolletta, come anche i rifiuti presenti dappertutto”.

“In questa situazione, il Sindaco pensa di intitolare uno “spazio” della città a Stefano Cucchi e a dare la Cittadinanza onoraria alla sorella Ilaria Cucchi?

” Per Noi, pur condannando i gesti di violenza e abusi, questo è l’ultimo dei problemi di Cerveteri ed è per questo che proseguiamo nel chiedere le dimissioni di questo Sindaco”. Se proprio non può farne a meno e vuole fare un apprezzato gesto lo invitiamo ad intitolare un luogo della nostra città all’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dare la cittadinanza onoraria ai 500 familiari delle vittime iscritte in questa Associazione altro che chiacchiere”.