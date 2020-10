Share Pin 7 Condivisioni

BaraondaFood è il miglior modo per ordinare on line e prenotare un tavolo a Ladispoli e Cerveteri. Pesce, Carne, Pizza, Panini, Pasticceria, Gelateria: ordina ora!

Baraonda Food: consulta i menu e ordina on line con consegna a domicilio.

Ordinare e prenotare on line, niente di più facile. A Ladispoli, Cerveteri e su tutto il Litorale di Roma decine di attività sono coinvolte nel progetto Baraonda Food.

Basta infatti andare su Baraondafood.it per avere immediato e diretto accesso ai menù online di decine di ristoranti, pizzerie, pasticcerie e street food del Litorale. Pesce, Carne, Pizza, Panini, Pasticceria, Gelateria: ordina ora!

Sul portale (da smartphone, tablet e computer) puoi cercare i locali, consultare menù e prezzi, prenotare un tavolo oppure, direttamente, ordinare da asporto oppure con consegna a domicilio.

Il portale BaraondaFood e il software BaraondaCommerce sono powered by Baraonda Studio studio creativo e digital agency con sede a Ladispoli.

Per conoscere le novità dei Locali del Litorale segui sui social Baraonda Food sulla pagina Facebook e su pagina Instagram.

Menu on line: ordina con consegna a domicilio e take away

Quando non c’è voglia di uscire di casa, o non c’è tempo di farlo, la consegna a domicilio è sempre di più la richiesta che famiglie, coppie e single fanno per mangiare bene e diversificare la routine delle proprie abitudini alimentari. Qualcuno la chiama “delivery“, ma per ottenere la consegna a domicilio da parte del proprio ristorante, bar, pasticceria, pub preferito, non serve neanche telefonare, bastano pochi clic di mouse o tocchi di smartphone.

Quando si organizza una cena in famiglia o con amici, o magari si è semplicemente fatto tardi a lavoro o in palestra, portare il pranzo, la cena o l’aperitivo a casa è spesso una soluzione vantaggiosa. Si ordina un po’ prima, si passa al proprio locale preferito e si trova pronto, caldo o freddo a secondo dell’alimento, e si porta a casa. Qualcuno lo chiama “take away” ma per portare a casa rapidamente le proprie specialità preferite ormai basta uno smartphone e il collegamento al sito giusto, oppure direttamente dalle pagine social degli aderenti al circuito Baraonda Food.

Si può anche facilmente prenotare un tavolo ed evitare, così, di mettersi in fila fuori dal locale e creare file o assembramenti.

Evitare assembramenti, il menù digitale arriva in aiuto delle aziende

Consultare i menù on line e seguire le pagine social delle attività del Litorale è più facile con i QR-Code che Baraonda genera per le attività del portale. Con una scansione ci si connette subito al menù o alla pagina social, e – volendo – si può anche fare a meno del tradizionale menù cartaceo al tavolo (molti locali hanno già adottato questa soluzione con Baraonda Food).

Ordinare e prenotare un tavolo on line è diventato ormai facilissimo, grazie alla possibilità di pubblicare il proprio menù sul web e farlo conoscere in anticipo ai propri clienti: più trasparenza, più pubblicità per le proprie specialità e e le peculiarità che caratterizzano i locali.

