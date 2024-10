Tenuti lì da settimane sono stati rimossi grazie all’intervento delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente

Ladispoli, una montagna di rifiuti abbandonati in via dei cacciatori –

“Il signore che ci ha chiamati stamattina era davvero stanco di questi rifiuti abbandonati in via dei Cacciatori e via della Palude e ha ragione, perché il primo intervento è stato fatto a settembre, ma forse qualcuno si è dimenticato vista la mole di lavoro”.

Si apre con queste parole un post pubblicato ieri su Facebook sulla pagina ufficiale delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente di Ladispoli.

“Ci siamo andati subito e con l’aiuto della Consigliera Daniela Marongiu riusciremo finalmente anche a farli togliere, perché ci ha promesso di darci una mano, poiché è molto sensibile alle richieste dei cittadini”, spiegano.