Libri, da oggi disponibile l’antologia “365 racconti gialli, thriller e noir”

La raccolta è curata da Marika Campeti e Claudia Cocuzza

Esce oggi l’attesissima antologia 365 racconti gialli, thriller e noir, edita da Delos Digital e curata da Marika Campeti e Claudia Cocuzza.

Le antologie della serie “365” non vengono pubblicate da dieci anni, e questa pubblicazione rappresenta un grande ritorno nella casa editrice Delos.

L’antologia raccoglie 365 racconti, uno per ogni giorno dell’anno, scritti da 365 autori provenienti da tutta Italia. La selezione dei racconti è avvenuta attraverso un processo dinamico e partecipativo sui social, in particolare nel gruppo Facebook Writers Magazine Italia. In questo spazio, gli autori non solo hanno potuto inviare i propri racconti, ma hanno anche partecipato a una vivace e costruttiva “critica collettiva”, commentando e migliorando i testi attraverso il confronto con altri scrittori.

Il progetto 365 non è semplicemente una raccolta di racconti, ma un vero e proprio laboratorio di scrittura. Il coinvolgimento attivo degli autori, l’interazione diretta e il costante feedback tra scrittori, editor e lettori rendono questa antologia unica nel suo genere. L’importanza di un progetto che coinvolge ben 365 autori è significativa, non solo per la qualità dei racconti ma anche per l’impatto culturale che rappresenta.