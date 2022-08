“A Ladispoli un ferragosto all’insegna del divertimento ma senza dimenticare il rispetto della città e delle sue spiagge”. Con queste parole il delegato comunale alla Polizia Locale di Ladispoli, il consigliere avvocato Pierpaolo Perretta, commenta l’andamento della notte del 14 agosto.

“Voglio ringraziare la Polizia Locale – prosegue Perretta – per l’impegno profuso in queste notti che ha reso possibile un pattugliamento nelle zone più a rischio della città, con particolare riferimento per il bosco di Palo o l’oasi di torre Flavia, consentendo di mettere in sicurezza il nostro territorio. Attività che ha reso possibile lo svolgimento dei festeggiamenti per il ferragosto in modo civile e rispettosi del nostro territorio e delle nostre spiagge: a Ladispoli si può! Quest’anno poi i controlli sono stati effettuati in sinergia e con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che si ringraziano per l’ottimo lavoro svolto. Si ringraziano anche i volontari della Associazione Polizia Penitenziaria che hanno presieduto il bosco di Palo nonché le Guardie Zoofile Nogra di servizio a Torre Flavia, nonché il personale della Tekneko che sta già provvedendo ad una pulizia straordinaria degli arenili per consegnarci le nostre spiagge nello stato migliore. Non mi resta – conclude Perretta – che augurare un buon ferragosto a tutti!”