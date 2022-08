Ferragosto, il sindaco: “A Cerveteri una comunità in festa”

Una comunità in Festa: abbiamo condiviso 2 momenti intensi ed importanti con la partecipazione di tantissimi cittadini.

Ieri sera la Processione dell’Assunta alla presenza del nostro Vescovo sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza, con cui abbiamo attraversato le strade di Marina di Cerveteri per giungere a Piazza Prima Rosa dove si è celebrata la S.Messa alla presenza di oltre 500 persone.

Questa mattina la tradizionale Celebrazione della S.Messa, con oltre 250 persone, al Mare, ospiti dell’associazione Nautica di Campo di Mare e subito dopo in barca per la consegna del dono della collana di conchiglie alla Statua della Madonna che si trova davanti alle nostre spiagge. Missione compiuta grazie al nucleo subacqueo Cerveteri Onlus.Al termine il tradizionale lancio della corona di fiori in onore della Madonna.

Due momenti ricchi di grande Speranza per tutti!

Un sentito grazie a tutti coloro che in questi 2 giorni si sono adoperati per rendere tutto questo possibile, la Comunità di San Francesco, le Confraternite, l’associazione Nautica, la Capitaneria di Porto, la polizia Municipale di Cerveteri, la Protezione Civile, le Guardie Ecozoofile, i volontari tutti, il nucleo subacqueo, ed in particolare : Monsignor Gianrico Ruzza per la sua preziosa presenza, Don Domenico Giannandrea, il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Strato Cacace, la comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti, il responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile Renato Bisegni e il responsabile del Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus Fabrizio Pierantozzi.

Così in una nota il primo cittadino Elena Gubetti.