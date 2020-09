Share Pin 10 Condivisioni

Promotori dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune, Alessandra Fattoruso e Silvana Iaboni

Ladispoli, tutto pronto per l’arrivo di Carlo Verdone

“Aho sapete che ve dico? Io me ne vado che me parte pure er purman pe Ladispoli” E dopo 40 anni dall’uscita del film ‘Un sacco bello’ nella città balneare di Ladispoli è tempo di countdown per l’arrivo di Leo (Carlo Verdone), che finalmente oggi potrà raggiungere Piazza Rossellini a bordo di un autobus d’epoca messo a disposizione dalla società Cotral, con autista in divisa anni ’80 per ricordare proprio l’epoca del film.

‘Un sacco bello’ ha legato il nome di Carlo Verdone alla città con il personaggio dell’imbranato Leo che, a causa dell’incontro con la turista spagnola Marisol, non è mai riuscito a prendere il pullman per raggiungere la madre a Ladispoli.

Carlo Verdone alle 19 di oggi giungerà nel centro di Ladispoli, proprio dove quaranta anni fa si trovava la fermata dei bus e, ad attenderlo, una targa in suo onore.

Iniziativa promossa, in collaborazione con il Comune di Ladispoli, da Alessandra Fattoruso, presidente dell’associazione Tama’ e delegata del sindaco Grando a Eventi cinema e spettacoli, e Silvana Iaboni, sorella del produttore cinematografico Massimo.

La nostra intervista ad Alessandra Fattoruso: “Una grande emozione”

Leo (Carlo Verdone) dopo 40 anni arriva a Ladispoli. Alessandra Fattoruso: "Una grande emozione" Gepostet von Baraondanews.it am Dienstag, 1. September 2020