Ladispoli: turismo in crescita aumenta il gettito di imposta di soggiorno, soddisfazione del Sindaco Grando

Turismo in crescita a Ladispoli: +15% del gettito dell’imposta di soggiorno rispetto al 2023.

Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando esprime grande soddisfazione per i dati recentemente forniti dalla ragioneria comunale, che testimoniano una significativa crescita del turismo nella nostra città.

“L’aumento del 15% delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, rispetto al 2023, – ha dichiarato il sindaco Grando – è un segnale positivo che riflette il crescente interesse verso Ladispoli come meta turistica. Questi numeri confermano l’attrattività della nostra città, frutto di un impegno costante per migliorare l’offerta turistica e valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale .

Il potenziamento dei servizi offerti sulle nostre spiagge libere, una ricca programmazione culturale e di intrattenimento, i grandi eventi e la capacità del comparto commerciale di produrre un’offerta sempre più variegata, hanno reso Ladispoli una destinazione molto gettonata durante tutto l’anno, consolidandola come punto di riferimento sul litorale a nord di Roma.

I maggiori incassi ci consentiranno di potenziare ulteriormente i servizi legati al turismo, migliorando la qualità dell’accoglienza e la promozione del territorio.

Ringrazio – ha concluso Grando – tutti gli operatori turistici, gli amministratori locali, gli uffici comunali e i cittadini che, con il loro impegno, contribuiscono ogni giorno a rendere la nostra città sempre più accogliente e competitiva”.

“Attendevamo questo dato da mesi – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Marco Porro – e finalmente oggi anche i numeri confermano che il nostro lavoro sta raggiungendo gli obiettivi prefissati.Un aumento di flusso di più del 15% vuol dire avere migliaia di persone in più che pernottano nella nostra città e alimentano l’economia locale alla quale siamo tutti collegati.

Promuovere il brand Ladisoili il nostro obiettivo e questo risultato ripaga tutti gli sforzi di coloro che sono direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività che si svolgono in città tutto l’anno.

A tal proposito – ha concluso l’Assessore Porro – comunico che stiamo già lavorando per organizzare la stagione natalizia con le consuete luminarie artistiche, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Rossellini e una serie di eventi di intrattenimento che termineranno con la seconda edizione del concerto di Capodanno in Piazza Falcone. Nelle prossime settimane presenteremo il cartellone completo degli eventi”.