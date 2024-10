Ladispoli, la Flavia Servizi cerca un autista scuolabus

Flavia Servizi, pubblicato avviso per assunzione autista scuolabus a tempo indeterminato

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso per l’assunzione a tempo indeterminato di una risorsa con profilo di operaio e mansioni di autista scuolabus con part-time verticale ciclico ed orario lavorativo di n. 30 ore settimanali addetto al servizio del trasporto scolastico ed inquadramento al parametro 140 del Ccnl Autoferrotranvieri.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 5 novembre 2024.

Randstad Italia S.p.A. si occuperà della raccolta e gestione amministrativa delle candidature. La domanda di ammissione alla selezione avverrà esclusivamente online, tramite la piattaforma fornita dalla società Randstad Italia S.p.A.. 5 I candidati dovranno presentare la domanda, compilando in maniera esaustiva tutti i campi previsti e allegando i documenti richiesti, esclusivamente accedendo direttamente tramite il seguente link:

https://selezione.pa.randstad.it/dettaglio-offerta.php?record=5829c5f9b7a54534d8327d1ff2d6e9e8&mode=single

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it