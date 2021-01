Ladispoli: trova una bomba anticarro tra le cianfrusaglie nel giardino di casa del padre

Share Pin 1 Condivisioni

Il residuato bellico rinvenuto tra le cianfrusaglie del padre scomparso da qualche tempo. Per fortuna era un colpo inerte e non pericoloso

Stava ripulendo il giardino di casa del padre, scomparso da qualche tempo, e ha ritrovato tra le cianfrusaglie ferrose un residuato bellico.

Il fatto è successo nei giorni scorsi a Ladispoli. Ad accorgersi della presenza del residuato bellico è stata la figlie dell’uomo scomparso che, avendo assistito a una conferenza del controllo del vicinato sulla “sicurezza pirotecnica” tenuta nel 2019, ha deciso di contattare il controllo del vicinato.

Da un sopralluogo effettuato sul posto, l’oggetto abbandonato tra i rottami di ferro è risultato essere una bomba anticarro da fucile, tipo “super -energia” da 75 mm, in dotazione anche alle FF.AA italiane negli anni 50-80 e che, come spiegato il responsabile del controllo del vicinato, Enzo Musard, si sparava con il fucile Garand o il Fal, cal 7.62 mm.

Per fortuna però si trattava di un colpo inerte da esercitazione. Nessun pericolo dunque.

Della vicenda sono stati comunque informati i Carabinieri di Ladispoli che hanno preso in carico il problema e messo in sicurezza la zona.

“Un plauso all’ottima sensibilità evidenziata da questi cittadini che hanno rinvenuto e segnalato l’oggetto, per fortuna ben diversa da quella manifestata da altri incoscienti che, per evitare problemi, nel passato hanno pensato bene di sbarazzarsi di oggetti analoghi, abbandonandoli per strada”, ha commentato Musard.

“Successe anni fa in zona Cerreto con l’abbandono di un colpo su un marciapiede ed in primavera scorsa a Campo di Mare, quando per strada (non in campagna) è stato rinvenuto un colpo di mortaio ancora attivo”.

“Da ricordare infine che il territorio fu interessato da pesanti azioni belliche e quindi non è raro trovarsi ancora oggi di fronte a problemi del genere (ricordo a riguardo la lapide sul lungomare che ricorda 4 vittime di Ladispoli)”.

“Come raccomandato nella nostra conferenza predetta, è sempre necessario essere prudenti e non minimizzare mai nulla, e comunque rivolgersi sempre alle strutture di sicurezza preposte”.

“Anche questa è sicurezza solidale e partecipata del Controllo del Vicinato ACDV”.