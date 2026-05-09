Sport, Mare e Amicizia: il “Giovanni Cena” di Cerveteri in movimento tra Toscana e Puglia

Non si ferma la maratona dei campi sportivi dell’Istituto “Giovanni Cena” di Cerveteri. Un periodo intenso, vissuto all’insegna dello sport e della socializzazione, che sta vedendo centinaia di studenti protagonisti di esperienze formative indimenticabili lontano dalle mura scolastiche.

Il Progetto Continuità a Follonica

La staffetta è iniziata dal 28 al 30 aprile con il “Campo Continuità” a Follonica. Protagonisti 156 alunni delle classi quarte e quinte della primaria, insieme ai compagni delle prime medie. Un’occasione preziosa per facilitare il passaggio tra i due ordini di scuola attraverso il linguaggio universale dello sport. Tra vela, SUP e canoa, i ragazzi hanno sfidato le onde di giorno, per poi godersi serate di animazione e spensieratezza, consolidando nuovi legami e vecchie amicizie.

Le Seconde Sfidano il Vento a Talamone

Dal 4 al 7 maggio, il testimone è passato alle classi seconde, impegnate nel campo velico a Talamone. Nonostante un meteo non sempre clemente, i ragazzi non si sono fatti scoraggiare: oltre alle attività nautiche, hanno esplorato il suggestivo borgo toscano con una caccia al tesoro fotografica, mettendo in campo creatività e abilità digitali per la realizzazione di video social che hanno raccontato la loro avventura.

Prossima Fermata: Gallipoli

L’entusiasmo è ora alle stelle per le classi terze che l’11 maggio partiranno alla volta di Gallipoli. Si tratta di un atteso ritorno in Puglia dopo il successo dello scorso anno. Il programma si preannuncia ricchissimo:

Sport acquatici nelle acque cristalline dello Ionio.

Cultura e territorio: visite guidate tra il barocco di Lecce e i magici trulli di Alberobello.

Una Macchina Organizzativa d’Eccellenza

Dietro il successo di queste iniziative, che hanno coinvolto complessivamente oltre 300 alunni, c’è un grande lavoro di coordinamento.

“Un ringraziamento speciale va alle referenti per le uscite didattiche, Carla Bravi e Paola Pazzini,” commenta l’istituto, “coadiuvate con efficienza dalla segreteria amministrativa. Il loro impegno ha reso possibile offrire ai ragazzi esperienze fondamentali per la crescita personale, lo spirito di gruppo e l’autonomia.”

I campi sportivi del “Cena” si confermano non solo come momenti di svago, ma come veri e propri laboratori di vita all’aria aperta.

Buon viaggio e buon divertimento alle classi terze!