Incontri istituzionali con gli ambasciatori Rafael A. Lantigua Ciriaco e Vladimir Karapetyan per rafforzare collaborazioni culturali e costruire nuove prospettive verso la Biennale 2027

Ladispoli, Frappa: “la Biennale della Riviera Romana apre il dialogo internazionale con Armenia e Repubblica Dominicana” –

In questi giorni Margherita Frappa, Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli e Presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, è stata ricevuta in importanti incontri istituzionali da rappresentanti diplomatici internazionali, nell’ambito delle attività di promozione culturale e delle relazioni avviate dalla Biennale.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figurano gli incontri con l’Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, S.E. Rafael A. Lantigua Ciriaco, e con l’Ambasciatore della Repubblica Armena, S.E. Vladimir Karapetyan. Nel corso delle visite istituzionali è stato presentato il catalogo ufficiale della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, quale testimonianza del percorso artistico e culturale che la manifestazione sta sviluppando a livello internazionale.

Gli incontri hanno rappresentato significative occasioni di confronto e dialogo istituzionale, finalizzate al consolidamento di future collaborazioni culturali in vista della Biennale 2027. Tra i temi affrontati, anche la possibilità di avviare percorsi di gemellaggio culturale tra la Riviera Romana e le realtà istituzionali e culturali della Repubblica Dominicana e della Repubblica Armena, con l’obiettivo di promuovere scambi permanenti di arte, cultura, tradizioni e conoscenze.

“Questi incontri rappresentano un importante segnale di apertura internazionale per il nostro territorio – ha dichiarato Margherita Frappa – e confermano il valore della cultura quale strumento di dialogo, cooperazione e amicizia tra i popoli”.

La Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana continua così a rafforzare il proprio ruolo nel panorama artistico e culturale internazionale, consolidando relazioni istituzionali capaci di valorizzare Ladispoli e l’intero territorio attraverso percorsi di confronto, collaborazione e crescita culturale condivisa.