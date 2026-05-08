Al Granarone i ragazzi delle scuole presentano i loro elaborati dedicati al contrasto contro lo spreco alimentare

Cerveteri, “Antispreco Challenge”: al Granarone l’atto conclusivo del progetto contro lo spreco alimentare –

“Recenti stime calcolano che ogni italiano spreca mediamente oltre mezzo chilo di cibo a settimana, con un impatto economico che supera i 13 miliardi di euro. Un dato inaccettabile; un triste fenomeno da contrastare attraverso la formazione e la sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani. Proprio per questo motivo, nella nostra città abbiamo coinvolto le scuole nel progetto ‘Antispreco Challenge’, che oltre ad educare i ragazzi a una maggiore consapevolezza ha dato loro l’opportunità di sviluppare la fantasia e la creatività con video e cortometraggi a tema”.

​A dichiararlo è Elena Gubetti, nell’annunciare l’evento conclusivo del progetto contro lo spreco alimentare sostenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e realizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri in collaborazione con l’Associazione Arte Magica, che avrà luogo lunedì 11 maggio alle ore 09:30 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

“Portare il dibattito sulla sostenibilità direttamente tra i banchi di scuola – prosegue il Sindaco – è un traguardo fondamentale: seminare oggi la cultura del rispetto per le risorse significa garantire alla nostra comunità cittadini più consapevoli e un domani più equo.”

Giurati d’eccezione degli elaborati dei ragazzi, l’attore e regista Gianmarco Tognazzi, anche protagonista di un cortometraggio sul tema, lo chef Giuseppe Amato, già insignito del titolo di miglior Pasticcere del Mondo e Niccolò Califano, Chef e influencer.

“Sprecare meno cibo possibile non è solamente una questione morale, ma ha anche una forte rilevanza ambientale – ha detto Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – dalle grandi distribuzioni alle attività di ristorazione, fino a contesti più piccoli come sono le nostre case, troppe volte destiniamo alla pattumiera resti di cibo e generi alimentari di qualsiasi tipo che sono ancora buoni e perfettamente commestibili. Per questo considero il progetto ‘Antispreco Challenge’ molto importante e sono orgoglioso sia stato realizzato e portato a termine: perché per avere un ambiente, un sistema ed una società migliore non ci vuole molto, è sufficiente davvero essere attenti e responsabili nelle nostre quotidianità e già ridurre al minimo ogni forma di spreco alimentare è un passo davvero importante”.

“Un progetto importante questo, che si fregia inoltre della partecipazione attiva di un volto amatissimo della cinematografia e della televisione italiana come Gianmarco Tognazzi – ha aggiunto l’Assessore Alessandro Gnazi – persona che ho avuto occasione di incontrare tempo fa proprio qui a Cerveteri e che ha dimostrato avere una grande sensibilità e attenzione sulle tematiche ambientali. Colgo l’occasione infine, per porgere un ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Ambiente del nostro Comune, grazie ai quali è stato possibile progettare e svolgere questa attività. Ci vediamo lunedì nell’Aula Consiliare del Granarone per visionare tutti insieme gli elaborati realizzati dai ragazzi delle nostre scuole!”.

Commenta l’appuntamento in programma al Granarone anche Romina Vignaroli, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, che dichiara: “In una società come quella odierna, spesso distratta e non attenta a salvaguardare ciò che ci circonda, promuovere un progetto di questo genere all’interno delle scuole è estremamente significativo. Di questo, ci tengo anche a ringraziare le docenti e le dirigenze scolastiche che hanno voluto coinvolgere i propri studenti in questo percorso, un percorso formativo che oltre a sensibilizzarli su un tema importante ha dato modo loro di sviluppare fantasia e senso creativo. Sono certa che lunedì ci presenteranno dei bellissimi lavori, carichi di significato e sentimento”.