Lupi sui tifosi: “Li ringrazio, mi fanno sentire uno di loro, non vogliamo deludervi”

Il futuro del Cerveteri, Lupi: “una squadra espressione della passione dei tifosi” –

Si conclude il campionato domenica a Fiumicino: i Cervi salutano la stagione con una salvezza arrivata con qualche giornata di anticipo.

“Concludiamo il campionato con una salvezza meritata – dice Lupi –, ringrazio il tecnico Ferretti, Scotti per aver dato un contributo importante. E poi squadra, staff e dirigenti”.

“Permettetemi di dire grazie a tutti quei tifosi che ci hanno seguito, ragazzi, famiglie, bambini e anziani”, prosegue Lupi.

“Hanno sfidato freddo, pioggia e qualche brutto momento, visto che i risultati tardavano ad arrivare.

Stiamo lavorando per il futuro, questa squadra sarà l’espressione della passione della gente, mettendo al centro il senso di appartenenza.

Con gli anni abbiamo acquisito consensi, i tifosi sono un punto fermo dal quale ripartire con progetti ambiziosi. Lo so vogliono vincere, non ci mettiamo impegno e sudori, io mi sento uno di loro, ho il verde azzurro nelle vene”, ha concluso Lupi.