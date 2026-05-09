Ater Lazio, maxi-investimento della Regione11 contro il degrado

Più di 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27– obiettivo di policy “Housing”, la delibera con la quale vengono assegnati 44.200.000 euro.

Con questo provvedimento si mira a sopperire alla mancanza di alloggi a prezzi accessibili, superando, nello stesso tempo, situazioni di degrado sociale e marginalità urbana, assicurando, inoltre, un’equa ripartizione per tutte le Ater del Lazio, alla luce dello stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate ed in proporzione al numero di alloggi esistenti.

Alle diverse ATER sono stati ripartiti 28.5 milioni, come di seguito:

ATER IMPORTO ATER PROVINCIA DI ROMA € 8.825.000,00 ATER LATINA € 6.686.062,38 ATER RIETI € 2.460.000,00 ATER COMPRENSORIO CIVITAVECCHIA € 467.982,00 ATER FROSINONE € 10.060.955,62

Inoltre, l’importo di 15.700.000 euro è stato destinato all’ATER Roma per interventi urgenti nel Comprensorio Tor Sapienza, che presenta situazioni di particolare criticità per la sicurezza dei cittadini, già cofinanziato con risorse regionali per 7.000.000 di euro

Pertanto, sono complessivamente destinate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli immobili residenziali pubblici di proprietà delle ATER risorse pari ad 44.200.000 euro.

Complessivamente tutti gli interventi programmati coinvolgono centinaia di alloggi e tutti gli interventi saranno in grado di essere avviati entro l’anno in corso e conclusi nei termini previsti dal Programma di finanziamento, essendo tutti dotati del PFTE ovvero della progettazione esecutiva.