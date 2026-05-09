NCC, Città Metropolitana: entra in vigore il nuovo regolamento per i comuni del territorio

Entra oggi in vigore il nuovo regolamento per la determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente (NCC) per i Comuni Metropolitani (escluso il capoluogo), approvato il 1 aprile 2026.

Il Regolamento, che prevede un nuovo meccanismo di calcolo che aggiorna l’algoritmo attraverso cui si determina il fabbisogno e quindi il numero di licenze NCC che i comuni metropolitani possono rilasciare, ha l’obiettivo di potenziare l’offerta, migliorare la mobilità locale e favorire lo sviluppo economico dei territori interessati, garantendo un servizio adeguato alle reali esigenze della collettività e per la promozione di una mobilità sostenibile.

Qui il nuovo regolamento:

https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/Regolamento-criteri-determinazione-fabbisogno-NCC-1.pdf