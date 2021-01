Ladispoli: Quintavalle responsabile della segretaria politica Lega delll’area Nord della provincia

Share Pin 1 Condivisioni

Il capogruppo Lega in consiglio comunale designato dal deputato e segretario regionale Claudio Durigon

Luca Quintavalle nominato dal deputato e segretario regionale Claudio Durigon, come responsabile della segreteria politica dell’area Nord della provincia di Roma per il partito.

“L’organizzazione della Lega è stata suddivisa in tre fasce nella provincia di Roma – ha detto l’onorevole Durigon come riportato sull’agenzia Dire – Luca Quintavalle guiderà l’area Nord in cui rientrano i Comuni da Fiumicino a Castelnuovo di Porto”.

“Antonio Proietti sarà il responsabile della segreteria politica dell’area Est dove sono comprese Guidonia Montecelio, Mentana e Tivoli”.

“Jr. Brugnolo coordinerà l’area Sud, nella cui zona emergono Anzio, Ciampino, Nettuno e Velletri”.

L’annuncio è arrivato all’indomani del direttivo regionale a cui ha partecipato il segretario nazionale Matteo Salvini.

“Una struttura capillare e ramificata è necessaria – ha spiegato Durigon – al fine di raccogliere le istanze anche dei centri più piccoli, spesso e volentieri dimenticati, per rappresentarle nelle istituzioni locali, regionali e nazionali”.

Soddisfatto dell’incarico che gli è stato affidato è il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Luca Quintavalle: “Mi viene affidata un’area importante e molto estesa”, ha detto.

“Numerosi i Comuni con cui dovrò confrontarmi sempre con l’idea di difendere la Comunità e il territorio”.

“Ringrazio l’onorevole Claudio Durigon per l’incarico e per la fiducia”.

