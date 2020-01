Condividi Pin 0 Condivisioni

Il fatto è successo, probabilmente nella notte, in via Fiume

Ladispoli, trova l’auto con le gomme squarciate –

Brutto risveglio questa mattina per un ladispolano.

All’uscita di casa ha trovato la sua auto con le gomme squarciate.

L’episodio, purtroppo non un caso isolato e sicuramente non l’unico verificatosi in città nel corso degli anni, è accaduto in via Fiume.

Purtroppo sono diversi gli atti di vandalismo a opera di incivili, verificatisi in città ai danni delle auto in sosta.

Mesi fa, ignoti avevano distrutto i parabrezza dei veicoli in sosta proprio in pieno centro.

Anche in questo caso, a scoprire il fatto, gli ignari proprietari dei mezzi al loro risveglio.