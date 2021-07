Pubblicata la gara. “Il più grande intervento mai fatto in città”

Ladispoli: tre milioni di euro per il rifacimento della strade

“E’ stata finalmente pubblicata la gara per il rifacimento della rete viaria di Ladispoli, l’amministrazione comunale ha stanziato 3 milioni di euro che permetteranno di riqualificare buona parte delle strade cittadine.

E’ il più grande intervento di rifacimento del mantostradale mai visto prima a Ladispoli”. L’annuncio è sindaco Alessandro Grando che ha comunicato la pubblicazione del bando che dovrebbe essere affidato entro un paio di mesi e permettere l’apertura dei #cantieri i primi giorni di settembre. “Come avevamo annunciato – prosegue Grando – l’intervento interesserà tutti i quartieri cittadini e il quadrante centrale della città, da via Trapani a via Venezia, passando per via Lazio, via del Mare, via Duca degli Abruzzi, viale Italia e tutte le sue traverse.

Questi lavori si vanno ad aggiungere a quelli già realizzati nei mesi scorsi, che hanno interessato circa undici chilometri di strade per un investimento di circa un milione e ottocentomila euro. Intervenire in maniera decisa sulle strade era uno dei punti fermi del nostro programma amministrativo, un’altra promessa mantenuta da questa amministrazione”.

“I lavori –commenta l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – non interesseranno solo il centro di Ladispoli e le sue parallele, ma anche delle arterie periferiche come via Roma e via Benedetto Croce, che stanno evidenziando i segni del tempo e dell’usura. Utilizzeremo il ribasso d’asta, per intervenire anche in altre zone come i quartieri Miami, Cerreto e Palo Laziale. Un grande ringraziamento all’Ufficio Manutenzioni che si è occupato anche della progettazione degli interventi, consentendoci di risparmiare somme importanti che potremo investire sulle strade della città”. Per informazioni sulla gara https://ladispoli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp