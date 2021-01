Share Pin 0 Condivisioni

L’idea promossa dagli studenti della città balneare con la collaborazione di diverse attività commerciali del territorio

Ladispoli, torna l’iniziativa “cibo per la mente” –

Con il ritorno in zona gialla torna l’iniziativa “Cibo per la mente” con la collaborazione di alcune attività commerciali, o meglio di ristoro come pub e bar, della città.

In sostanza, vista la chiusura della biblioteca comunale a causa dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni del Governo, gli studenti hanno deciso di trovare altri luoghi di studio: i bar e i pub della città. In cambio di un posto dove poter studiare si impegnano a consumare almeno un caffè o un tramezzino.

“Nei prossimi giorni chiariremo anche le nuove disposizioni del Dpcm entrato in vigore nella giornata di oggi, 6 Gennaio, cercando di organizzare le nostre giornate di studio rispettando tutte le norme”.

Ovviamente è necessario prenotarsi sul sito studentiladispoli.it

“E se per caso cambiate idea – proseguono – cancellate la prenotazione: così darete la possibilità ad altri ragazzi di poter trovare un posto per studiare in queste giornate di rientro”.